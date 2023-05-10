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الإفراج عن 11 شخصاً خطفوا من كنيسة في نيجيريا

آثار الهجوم على الكنيسة
10 مايو 2023 23:53

أفرج خاطفون عن 11 شخصاً من أصل 25 احتجزوهم الأحد بعد هجوم على كنيستهم الواقعة في شمال غرب نيجيريا، حسبما أفاد مسؤول اليوم الأربعاء.
واقتحم مسلّحون، الأحد، كنيسة معمدانية في منطقة «شيكون» في ولاية «كادونا»، حيث اختطفوا في البداية 40 شخصاً. تمكن 15 شخصاً من الفرار في ما بعد، ليبقى 25 شخصاً مخطوفين.
وقال القس جوزف هياب رئيس «الجمعية المسيحية في نيجيريا» في ولاية كادونا، «اليوم، لا يزال 14 شخصاً محتجزين لدى الخاطفين بينما أطلقوا سراح 11 شخصاً».
وأضاف «لقد تركوا (في الأدغال) أو حرّروا من وجدوا أنّه يصعب التعامل معهم بسبب مشاكل صحية أو الإرهاق، أو بسبب سنّهم».
وأشار إلى امرأة منهكة، اعتُقد أنها ماتت وتخلّى عنها الخاطفون في الأدغال مع طفلها، ثمّ استعادت وعيها وتمكّنت من الوصول إلى قريتها.
وأضاف القس «ليس عدد الرهائن ما يهمّهم، لأنّ شخصاً واحداً سيسمح لهم بالحصول على فدية في المقابل».
ويعدّ هذا الهجوم الأحدث في سلسلة هجمات تشهدها نيجيريا.
تنتشر عمليات الخطف في شمال غرب ووسط نيجيريا. ويتم احتجاز الرهائن في مخيّمات داخل غابات شاسعة بانتظار دفع فدية.

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المصدر: آ ف ب
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