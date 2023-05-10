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مقتل جنود من مالي في كمين قرب العاصمة

جنود من الجيش المالي
10 مايو 2023 23:45

قتل ستة جنود ماليين وأصيب تسعة في كمين استهدف قوة للجيش قرب العاصمة باماكو في غرب البلاد، على ما أفاد تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، من مصدر في الشرطة ومسؤول محلي.
وقال مصدر الشرطة إن الجنود تعرضوا الاثنين لهذا الكمين النادر في المنطقة القريبة من بلدة «بادالا» قرب «كيتا» على مسافة حوالى 130 كلم من العاصمة، من دون أن يوضح طبيعة الهجوم وهوية المهاجمين.
وأكد مسؤول محلي الحصيلة، متهما «إرهابيين» بشن الهجوم.
أضاف مصدر الشرطة أن الجنود ردوا موقعين «عدة قتلى» بين المهاجمين، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
تواجه مالي، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، هجمات إرهابية تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين.
أدت تلك الأعمال إلى مقتل الآلاف من المدنيين ونزوح وتشريد عشرات الآلاف من قراهم.

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المصدر: آ ف ب
الجيش المالي
هجوم إرهابي
جنود
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