الرئيس التونسي يعلّق على هجوم كنيس «الغريبة»

علّق الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حول الهجوم المسلح على محيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص بينهم اثنان من الزوار اليهود، وأصيب 9 أشخاص بينهم 5 عناصر أمن في إطلاق نار، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية.

واتهم الرئيس التونسي منفذي الهجوم بالسعي إلى زرع بذور الفتنة وضرب القطاع السياحي.

وقال سعيد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي «سنعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع. مثل هذه العمليات عرفتها الكثير من الدول ولا تزال تعاني منها».

ووجه الرئيس التونسي سعيد رسالة طمأنة، مضيفا في كلمته «أريد أن أطمئن الشعب التونسي بل العالم كله بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها».

وقال «لن يقدروا على ذلك. هناك دولة ومؤسسات والشعب التونسي يعلم جيدا مخططات هؤلاء المجرمين».

وتابع «دولتنا قوية بمؤسساتها وقواتها المسلحة العسكرية والأمنية وشعبها الواعي المتيقظ. لن يتسلل شك إلى أحد لا في الداخل ولا في الخارج».