الخميس 11 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس التونسي يعلّق على هجوم كنيس «الغريبة»

عناصر من الشرطة يأخذون مواقعهم أثناء الهجوم على كنيس "الغريبة"
10 مايو 2023 23:32

علّق الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حول الهجوم المسلح على محيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة.
وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص بينهم اثنان من الزوار اليهود، وأصيب 9 أشخاص بينهم 5 عناصر أمن في إطلاق نار، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية.
واتهم الرئيس التونسي منفذي الهجوم بالسعي إلى زرع بذور الفتنة وضرب القطاع السياحي.
وقال سعيد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي «سنعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع. مثل هذه العمليات عرفتها الكثير من الدول ولا تزال تعاني منها».
ووجه الرئيس التونسي سعيد رسالة طمأنة، مضيفا في كلمته «أريد أن أطمئن الشعب التونسي بل العالم كله بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها».
وقال «لن يقدروا على ذلك. هناك دولة ومؤسسات والشعب التونسي يعلم جيدا مخططات هؤلاء المجرمين».
وتابع «دولتنا قوية بمؤسساتها وقواتها المسلحة العسكرية والأمنية وشعبها الواعي المتيقظ. لن يتسلل شك إلى أحد لا في الداخل ولا في الخارج».

أخبار ذات صلة
السلطات التونسية تحقق في هجوم أمام كنيس في جربة
6 قتلى بعد هجوم مسلح على محيط كنيس في تونس
المصدر: د ب أ
تونس
جزيرة جربة
هجوم مسلح
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جولة آسيوية للنصر السعودي
الرياضي
جولة آسيوية للنصر السعودي
اليوم 13:17
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
الرياضي
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
اليوم 13:14
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
اليوم 13:13
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
الرياضي
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©