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بوتين يستدعي قوات الاحتياط الروسية

قوات روسية
10 مايو 2023 23:08

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة، لاستدعاء روسيا قوات الاحتياط من أجل تدريبات سنوية.
ونشرت الوثيقة في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
واستنادا إلى هذا المرسوم، تستطيع وزارة الدفاع إصدار تعليمات مماثلة لمكاتب المناطق العسكرية التي تقوم باستدعاء قوات الاحتياط التي تبلغ بها من أجل المشاركة في التدريبات، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
يأتي الاستدعاء فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
تشير تقديرات خارجية إلى أن روسيا لديها مليوني جندي ضمن قوات الاحتياط، تردد أن من بينهم 150 ألف جندي تم نشرهم في أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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قوات الاحتياط
استدعاء
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