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تحذير من انتشار السمنة في مدارس أوروبا

أرشيفية
10 مايو 2023 22:48

أعلنت منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا أن حوالي 30% من تلاميذ المدارس الابتدائية في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الفئتين خلال الأعوام المقبلة.
وكشفت منظمة الصحة العالمية عن هذه الأرقام في مكتبها الإقليمي بزغرب، عاصمة كرواتيا، اليوم الأربعاء لدى إطلاق شبكة سياسات تهدف إلى الحد من السمنة لدى الأطفال.
وأشارت المنظمة إلى تقرير السمنة في القارة لعام 2022، والذي نشرته قبل أكثر من عام، وأظهر أن أكثر من 50% من البالغين في أوروبا من أصحاب الوزن الزائد.
وبلغت النسبة حوالي 29% لدى الذكور في الفئة العمرية 9-7 سنوات، و27% لدى الإناث. ويعد الشخص، الذي يزيد لديه مؤشر كتلة الجسم عن 30، سمينا، وأكثر من 25 صاحب وزن زائد.
ومؤشر كتلة الجسم عبارة عن ناتج قسمة الوزن على مربع الطول بالمتر.
وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا "ينمو أطفالنا على نحو متزايد في بيئات تجعل من الصعب تناول طعام جيد، والحفاظ على النشاط. إن هذا سبب رئيسي لوباء السمنة".
وأضاف أن المجتمعات والدول لم تفلح حتى الآن في الحد من معدلات السمنة بين الأطفال.

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