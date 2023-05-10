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انفجارات عنيفة تهز الخرطوم

من الخرطوم
10 مايو 2023 22:36

هزت انفجارات قوية الخرطوم، اليوم الأربعاء، في اليوم السادس والعشرين من النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال أحد سكان أم درمان في ضاحية شمال غرب الخرطوم لوكالة «فرانس برس»: «أيقظتنا الانفجارات ونيران المدفعية الثقيلة».
وأفاد سكان في العاصمة عن وقوع اشتباكات قرب المدينة الرياضية جنوب الخرطوم واشتباكات في شارع الـ60 شرق المدينة.
كما أفاد شهود عن تحليق مكثف للطيران الحربي فوق منطقة برى شرق القيادة العامة للجيش، وسماع أصوات مضادات أرضية.
وتحدث شهود في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الليل عن دوي انفجارين كبيرين، فيما أشار آخرون لاحقا إلى معارك تجري في شوارع شمال العاصمة البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وغادر مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث جدة التي كان قد وصل اليها الأحد، بعدما اقترح على الطرفين التعهد بـ«ضمان مرور المساعدات الإنسانية» عبر إعلان مبادئ، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة.
ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل، أسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح.

 

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