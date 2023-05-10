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قائد الجيش الأميركي يعتبر المصالحة بين طوكيو وسيول ضرورية

الجنرال جيمس ماكونفيل
10 مايو 2023 21:23

صرح رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال جيمس ماكونفيل بأن مساعي كوريا الجنوبية واليابان لتخطي خلافاتهما التاريخية وتعزيز تعاونهما العسكري أساسية للتصدي لتهديد كوريا الشمالية.
وزار ماكونفيل هذا الأسبوع سيول لإجراء مشاورات مع القادة العسكريين الجنوب كوريين وتوجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين منذ نحو سبعين عاما، وتحدث هناك إلى وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى.
وقال إن "السلام ينتج من القوة، وهذه القوة تأتي من بلدان تتقاسم القيم ذاتها والمصالح ذاتها، وتدرك أهمية السلام والاستقرار من أجل ازدهار المنطقة".
وتأتي زيارته في وقت تسعى سيول وطوكيو لتهدئة التوتر في العلاقات المضطربة بين البلدين.

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المصدر: وكالات
جيمس ماكونفيل
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أميركا
كوريا الجنوبية
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