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أوكرانيا تستهدف لواء روسياً في باخموت

جندي أوكراني يطلق قذيفة قرب مدينة باخموت
10 مايو 2023 19:24

قال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن قواته ألحقت أضرارا جسيمة باللواء 72 الروسي المنفصل قرب باخموت وإن لم تدمره، مضيفا أن المدينة التي تقع في شرق أوكرانيا لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وذكر سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد إن الوضع لا يزال "صعبا" في باخموت، لكن موسكو اضطرت بشكل متزايد إلى استخدام قوات الجيش النظامي بسبب الخسائر الفادحة في صفوف مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وقال يفجيني بريجوجن رئيس فاجنر التي تقاتل في باخموت أمس الثلاثاء إن اللواء 72 الروسي المنفصل تخلى عن مواقعه.

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وقال تشيريفاتي في تصريحات تلفزيونية "للأسف لم يدمروا اللواء (الروسي) بأكمله حتى الآن، وتعرضت فرقتان لأضرار جسيمة هناك".

وأضاف "الوضع (في باخموت) ما زال صعبا بالنسبة للعدو رغم كل الضجيج الذي يحاول بريجوجن إحداثه، إنها (باخموت) لا تزال الاتجاه الرئيسي للهجوم، والهدف الأساسي المنشود".

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
الجيش الروسي
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