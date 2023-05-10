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وارسو تحتج على اقتراب مقاتلة روسية من طائرة بولندية

سوخوي-35
10 مايو 2023 17:51

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الروسي على خلفية اقتراب مقاتلة روسية بصورة خطيرة من طائرة بولندية الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة على تويتر «ندين بشدة السلوك الاستفزازي والعدائي للجانب الروسي، الذي يمثل حادثة دولية خطيرة».
كانت قوات حرس الحدود في بولندا قد ذكرت، الجمعة الماضية، أن مقاتلة روسية اقتربت من طائرة بولندية، كانت تقوم بدورية مع الوكالة الأوروبية لحماية الحدود «فرونتكس» فوق البحر الأسود.
وقال حرس الحدود إن مقاتلة روسية من طراز «سو-35» قامت «بمناورات عدائية وخطيرة».
وفقد طاقم الطائرة البولندية السيطرة مؤقتاً على الطائرة، التي انخفضت بسبب الاضطراب الذي نجم عن المقاتلة الروسية.
وقع الحادث في المجال الجوي الدولي ضمن منطقة عمليات خصصتها رومانيا.
وعلقت «فرونتكس» الدوريات الجوية التي تقوم بها بولندا في الوقت الحالي.

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المصدر: د ب أ
سوخوي
بولندا
مقاتلة
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