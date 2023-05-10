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الكرملين: الأطراف كلها تعي وجهة نظر روسيا بشأن «اتفاق الحبوب»

الكرملين: الأطراف كلها تعي وجهة نظر روسيا بشأن «اتفاق الحبوب»
10 مايو 2023 17:02

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن كافة الأطراف ذات الصلة تعي وجهة النظر الروسية، فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
ويركز الموقف الروسي على ضرورة وضع مصالح البلاد في الاعتبار خلال المحادثات التي تهدف إلى تمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو.
ومن المقرر عقد محادثات رباعية حول الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «العمل متواصل. وموقفنا معروف... وثابت».
وتابع: «لذلك دعونا ننتظر نتيجة المفاوضات».
وأُبرم الاتفاق في يوليو بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب العملية في أوكرانيا، إلا أن موسكو تشكو من عراقيل تواجه صادراتها الزراعية.

 

 

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