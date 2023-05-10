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6 قتلى بعد هجوم مسلح على محيط كنيس في تونس

من موقع الهجوم
10 مايو 2023 15:45

قالت مصادر طبية اليوم الأربعاء، إن شرطياً آخر توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته في هجوم إطلاق نار وقع أمس الثلاثاء خارج كنيس في جزيرة جربة، ليرتفع عدد القتلى إلى ستة بينهم المهاجم.
وقتل المهاجم، وهو من قوات الحرس البحري، زميلاً له في مركز للحرس بجربة ثم توجه إلى الكنيس، حيث تُقام احتفالات سنوية، وفتح النار على أفراد الشرطة والزوار، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.
وقالت مصادر طبية إن أربعة آخرين من رجال الشرطة أُصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، إلى جانب أربعة زوار آخرين.
ولم تحدد السلطات بعد دافع الهجوم، كما لم تذكر ما إذا كان أي شخص آخر متورطاً في الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات والذي وقع في جزيرة، وهي مقصد رئيسي لصناعة السياحة في تونس.

 

 

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المصدر: وكالات
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