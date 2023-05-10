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واشنطن تفتح سفارة في مملكة تونغا

مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن
10 مايو 2023 15:39

أعلنت الولايات المتحدة فتح سفارة في مملكة تونغا، بينما تتصاعد حدة النزاع على النفوذ مع الصين في جنوب المحيط الهادئ.
ويبلغ عدد سكان أرخبيل تونغا حوالي 100 ألف نسمة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن السفارة الجديدة في العاصمة نوكو ألوفا افتُتحت رسمياً الثلاثاء، وسيتبع هذه الخطوة وصول المزيد من الموظفين الدبلوماسيين.
وجاء في البيان أن «هذا الافتتاح يرمز إلى تجديد علاقتنا ويؤكد قوة علاقاتنا الثنائية لشعب تونغا ولشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
وأشارت وزارة الخارجية إلى «احتمال تعيين» سفير أميركي مُقيم في تونغا.
كما تخطط الولايات المتحدة لفتح سفارات في فانواتو وكيريباتي.
وأعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في جزر سليمان في فبراير، بعد 30 عاماً على إغلاقها.

 

 

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المصدر: وكالات
مملكة تونغا
أميركا
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