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العاهل السعودي يدعو الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية

الأسد تسلم الدعوة من سفير السعودية لدى الأردن
10 مايو 2023 15:23

الرياض (الاتحاد)

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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة في التاسع عشر من مايو الجاري. 
وسلم الدعوة سفير الرياض لدى الأردن نايف بن بندر السديري، خلال لقائه الرئيس بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس» أمس. 
وقالت وزارة الخارجية السعودية: إن المملكة ستستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا واتفقت دمشق والرياض على معاودة فتح سفارتيهما. 
إلى ذلك، اجتمع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو، أمس، في مفاوضات على أكبر مستوى حتى الآن حول عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على «تويتر»، إنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة العمل معاً على وضع أسس لعودة اللاجئين السوريين.
وأضاف أوغلو: إن المناقشات شملت أيضاً دفع العملية السياسية في سوريا إلى الأمام، وحماية وحدة أراضي سوريا.
وأجرى وزيرا الدفاع السوري والتركي محادثات في موسكو في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات
الأسد
بشار الأسد
سوريا
السعودية
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