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واشنطن تدين الهجوم على محيط كنيس في تونس
واشنطن تدين الهجوم على محيط كنيس في تونس
10 مايو 2023 15:12
أدانت واشنطن، الهجوم الذي وقع بمحيط كنيس بجزيرة جربة جنوب تونس مساء أمس الثلاثاء، مخلفا خمسة قتلى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، على حسابه عبر موقع "تويتر": تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس.
وتابع ميلر:"نعرب عن تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية".
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