شيكاغو تعلن حالة الطوارئ بعد وصول آلاف المهاجرين

أعلنت عمدة شيكاغو، لوري لايتفوت، المنتهية ولايتها حالة الطوارئ، الثلاثاء، رداً على آلاف المهاجرين الذين استقروا بالمدينة، في ظل ظروف معيشية قاسية في الكثير من الأحيان، بعد عبور حدود الولايات المتحدة الجنوبية، لطلب اللجوء.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية بأن الأمر التنفيذي يعد أسوأ تكهنات الإدارة المنتهية ولايتها حتى الآن، بشأن كيفية معاناة الوافدين الجدد الذين وصلوا إلى شيكاغو، بينما تستعد المدينة لنهاية وشيكة لمساعداتها المالية الجارية.

وجاء ذلك بعد تسعة أشهر من بدء حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، في نقل اللاجئين الجدد القادمين من أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، إلى شيكاغو.

وقد وصل منذ ذلك الحين أكثر من 8000 من هؤلاء المهاجرين إلى المدينة.