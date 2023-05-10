هجوم تونس يسفر عن 5 قتلى

قتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة عناصر أمنية، وأصيب 9 أشخاص بينهم 5 عناصر أمنية في إطلاق نار بمحيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وفق حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن عنصر أمن بمركز للحرس الوطني على أطراف جزيرة جربة فتح النار على زميل له فأرداه قتيلاً قبل أن يستولي على الذخيرة محاولاً الوصول إلى الكنيس.

كما أعلنت وزارة الداخلية مقتل اثنين من المدنيين من بين الزائرين للكنيس وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف البيان: "تؤكّد وزارة الداخلية أنه تم تطويق الكنيس وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل الكنيس وخارجه"، مشيرة إلى استمرار البحث للوقوف على دوافع هذا "الاعتداء الغادر والجبان".