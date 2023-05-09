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العليمي يبحث مع السفير السعودي جهود المملكة لتجديد الهدنة باليمن

العليمي يبحث مع السفير السعودي جهود المملكة لتجديد الهدنة باليمن
10 مايو 2023 01:34

عدن (الاتحاد)

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي والسفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، في العاصمة المؤقتة عدن أمس، جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل لإحلال السلام في اليمن.
وتطرق اللقاء إلى الوضع على الساحة اليمنية، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما ناقش اللقاء جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود السعودية على هذا الصعيد استناداً إلى مبادرتها المبكرة لاحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في إنهاء انقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
كما أشاد بالتدخلات الإنسانية والإنمائية السعودية السخية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة وفي المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. حضر اللقاء نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية إقبال بهادر. 
وكان المبعوث الأممي عقد عدة لقاءات في المنطقة، تناولت سبل الدفع بعملية السلام في اليمن. 
ومنذ أكثر من عام، يتواصل مسار التهدئة في اليمن، وسط ضغوط وتحركات دبلوماسية أممية ودولية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف المتصارعة من أجل حل نهائي للنزاع.

رشاد العليمي
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الأزمة اليمنية
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