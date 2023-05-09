اتفاقية تعاون مناخي بين المغرب وبريطانيا

الرباط (الاتحاد)

وقعت المملكة المغربية وبريطانيا في الرباط، أمس، إطاراً استراتيجياً للتعاون بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين البلدين.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، ومواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون، بهدف ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، وإنشاء قطاعات اقتصادية وإنتاجية متنوعة تخلق وظائف ذات جودة.