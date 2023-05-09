ترامب يرد على قرار تحميله المسؤولية عن اعتداء على امرأة

ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ«حكم قضائي مخز» بعدما خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى تحميله المسؤولية عن اعتداء على امرأة.

وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، جدّد ترامب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة اي. جين كارول التي تتّهمه في القضية والتشهير بها، مؤكداً «ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة».

وقالت هيئة محلفين أميركية، في وقت سابق الثلاثاء، إن ترامب اعتدى على الكاتبة إي. جين كارول في التسعينيات من القرن الماضي ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وقررت الهيئة، المؤلفة من تسعة قضاة في إحدى محاكم مانهاتن الاتحادية، إلزام الرئيس السابق بدفع نحو خمسة ملايين دولار أميركي على سبيل التعويض.

ورفض المحلفون نفي ترامب اعتداءه على كارول وحكموا لصالحها.

ورفعت كارول (79 عاماً)، العام الماضي، دعوى ضد ترامب تتهمه فيها بالاعتداء عليها في متجر يقع في الجادة الخامسة في حي مانهاتن في 1996.