أنباء عن إطلاق نار قرب كنيس في تونس

قال شهود على جزيرة «جربة» التونسية، الثلاثاء، إنهم سمعوا دوي إطلاق نار خلال احتضان الجزيرة لفعاليات سنوية في كنيس «الغريبة» اليهودي.

ولم يرد بعد تأكيد رسمي لذلك.

وقالت إذاعة محلية إنه عُثر على رجل شرطة مقتول في مركز الميناء في الجزيرة وسُمع صوت إطلاق نار. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصا يقفون في فناء المعبد اليهودي فيما تردد صوت إطلاق نار.

ويجتذب موسم الزيارة السنوية لكنيس «الغريبة»، وهو أقدم كنيس يهودي في أفريقيا، مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة «جربة» التي تعد منتجعا سياحيا رئيسيا قبالة سواحل جنوب تونس وتبعد 500 كيلومتر عن العاصمة تونس.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على الزيارة اليهودية منذ أن هاجم أحد متشددي تنظيم القاعدة الإرهابي، الكنيس عام 2002 بشاحنة ملغومة مما أسفر عن مقتل 21 سائحا غربيا.