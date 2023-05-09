الأمم المتحدة: الأزمة السودانية تدفع 700 ألف للنزوح

دينا محمود (لندن)

أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأن المعارك الدائرة في السودان تسببت حتى الآن بنزوح أكثر من 700 ألف شخص، فيما هز القتال العاصمة الخرطوم، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، حيث أجبرت الاشتباكات الملايين على ملازمة منازلهم، مع صعوبة الحصول على الموارد من ماء وغذاء ودواء ومال.

وأفاد أحد سكان منطقة شمبات، شمال الخرطوم، بوقوع اشتباكات، فيما أكد شاهد عيان «استمرار الاشتباكات بمنطقة الصحافة جنوب العاصمة».

وأسفرت المعارك الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عن 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح، بحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها «أيه سي إل إي دي»، كما دفعت مئات الآلاف إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى البلدان المجاورة. وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون، أمس، «هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخلياً من القتال الذي بدأ في 15 أبريل»، مؤكداً «الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف» نازح.

وبحسب ديلون، فإنه حتى قبل بدء القتال، كان نحو 3.7 مليون شخص مسجلين كنازحين داخلياً في السودان.

من جهتها، أبدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى القرن الأفريقي حنّا تيتيه تخوفاً بشأن تأثير الصراع على جنوب السودان، «مع احتمال عودة أكثر من 200 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى بلادهم مجدداً، إذا لم يستقر السودان قريباً.

كما أن من بين حشود السودانيين والأجانب الذين لا يزالون يتدفقون على الدول المجاورة للسودان، فراراً من القتال، آلافٌ ممن كانوا قد لاذوا بهذا البلد منذ سنوات، هرباً من اضطرابات مماثلة اندلعت قبل ذلك في أوطانهم، وأجبرتهم على النزوح من ديارهم.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، شَكَّلَ السودان ملاذاً لأعداد كبيرة من السوريين واليمنيين، ممن أقاموا في أراضيه بأمان، سواء كأفراد أو عائلات. ولكن هؤلاء اضطروا الآن، إلى خوض رحلة نزوح وفرار جديدة، مع اندلاع المعارك بين الفرقاء السودانيين قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وما ترتب على ذلك من وقوع خسائر مادية وبشرية فادحة، أجبرت كثيرين منهم، على التوجه إلى مدينة بورتسودان الساحلية المُطلة على البحر الأحمر، باعتبارها تمثل في الوقت الراهن، نقطة تجميع للراغبين في السفر إلى خارج السودان.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أُضيف الفارون اليمنيون والسوريون، وكذلك النازحون داخلياً، إلى طوفان الوافدين الجدد على بورتسودان، من جنسيات مختلفة، ما حدا بالسلطات المحلية في المدينة، إلى السعي لاستغلال كل الفضاءات المتاحة في مختلف أنحائها، لاستيعاب من يلوذون بها، وهو ما يشمل مباني الشركات والأندية والمدارس، وحتى قاعات الأفراح.

وحذرت مصادر في المدينة الساحلية الواقعة شمال شرقي السودان، من أن التكدس الحالي في أحيائها، يزيد الضغوط على بنيتها التحتية الهشة من الأصل.

وأدى هذا الوضع الإنساني المتردي، إلى أن يُضطر عدد لا يُستهان به من السوريين واليمنيين الموجودين في هذه المدينة، إلى الإقامة في خيام مؤقتة، سواء بفعل عجزهم عن تأمين أماكن إقامة دائمة، أو لفشلهم في إدراج أسمائهم على قوائم من يتم إجلاؤهم.

ونقل موقع «ميدل إيست آي» الإلكتروني، عن هذه المصادر قولها، إن وصول عمال الإغاثة وغيرهم من الرعايا الأجانب إلى بورتسودان، الواقعة على بعد 675 كيلومتراً تقريباً من الخرطوم، إضافة إلى تدفق النازحين عليها، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وتقلص حجم المعروض من بعضها، وهو ما بات محور اهتمام العديد من المبادرات المحلية، التي يطلقها السكان لاستيعاب الوافدين عليهم، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.