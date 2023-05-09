ليبيا.. «6+6» تستمع لملاحظات «مفوضية الانتخابات» لإعداد القوانين

حسن الورفلي (نبغازي)

استمعت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» الممثلة لمجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين للملاحظات الفنية للمفوضية الوطنية العليا حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس. أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن اللجنة بحثت مع السايح الملاحظات الفنية لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية.

إلى ذلك، أكد السفير الفرنسي لدى طرابلس دعم بلاده مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي من أجل إجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن الاستقرار سيمكن من إجراء الانتخابات وسيلعب دوراً في نزاهتها ليتمكن الناخبون من الذهاب لمكاتب الاقتراع بحرية وأريحية.

سياسياً، جدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة، والتي تؤدي إلى تنظيم انتخابات مبكرة في ‫ليبيا.

في بنغازي، نظمت الهيئة التأسيسية لمراقبة الانتخابات جلسة حوارية حول المعوقات الانتخابية القادمة، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المرشحين عن الدوائر الانتخابية والمهتمين بالشأن العام والسياسي، وتناول المشاركون في الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بالعملية الانتخابية من بينها آليات الانتخابات وشكل وتصميم ورقة الاقتراع، وإشكاليات ومعوقات الانتخابات.