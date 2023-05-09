رئيس الحكومة العراقية: الإرهاب والمخدرات وجهان لجريمة واحدة

بغداد (وكالات)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن بلاده تخوض حرباً معقدة ضد المخدرات تفتك بأبنائها وتدمر أسرها وتفكك نسيجها الاجتماعي. وقال السوداني في كلمة ألقاها في مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في بغداد أمس، بمشاركة عربية ودولية، إن قضية المخدّرات باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول، منوهاً بأن العراق يواجه «حرباً معقّدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي».

وحذر من أن حرب العراق ضد المخدرات لا تقل ضراوة وخطراً عن حربه التي انتصر فيها ضدّ الإرهاب، برغم أن المجتمع العراقي تسلّح بالقيم الأصيلة، وتبنّى رفض هذه السموم التي تخرّب الحاضر والمستقبل في موقف يُفتخر به. وشدد السوداني على أن حكومته لن تتساهل في مواجهة المخدرات لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الاجتماعي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تتعامل مع الاتّجار بالمخدّرات ونقلها وكل من له يد بها، على أنه تهديد أمني وإرهابي، مؤكداً أن المخدرات والإرهاب وجهان لجريمة واحدة.