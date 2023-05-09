الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس الحكومة العراقية: الإرهاب والمخدرات وجهان لجريمة واحدة

محمد شياع السوداني
10 مايو 2023 01:35

بغداد (وكالات)

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تضبط 47% من المتهمين في قضايا مخدرات على مستوى الدولة
الرئيس العراقي: الأمن والاستقرار بداية التنمية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن بلاده تخوض حرباً معقدة ضد المخدرات تفتك بأبنائها وتدمر أسرها وتفكك نسيجها الاجتماعي. وقال السوداني في كلمة ألقاها في مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في بغداد أمس، بمشاركة عربية ودولية، إن قضية المخدّرات باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول، منوهاً بأن العراق يواجه «حرباً معقّدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي».
وحذر من أن حرب العراق ضد المخدرات لا تقل ضراوة وخطراً عن حربه التي انتصر فيها ضدّ الإرهاب، برغم أن المجتمع العراقي تسلّح بالقيم الأصيلة، وتبنّى رفض هذه السموم التي تخرّب الحاضر والمستقبل في موقف يُفتخر به. وشدد السوداني على أن حكومته لن تتساهل في مواجهة المخدرات لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الاجتماعي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تتعامل مع الاتّجار بالمخدّرات ونقلها وكل من له يد بها، على أنه تهديد أمني وإرهابي، مؤكداً أن المخدرات والإرهاب وجهان لجريمة واحدة.

رئيس الحكومة العراقية
الحكومة العراقية
العراق
مكافحة المخدرات
محمد شياع السوداني
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©