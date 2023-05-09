قمة «آسيان» تنطلق بإندونيسيا

كوالالمبور (وكالات)

انطلقت النسخة الـ42 من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في جزيرة (لابوان باجو) الإندونيسية، أمس، تحت شعار «شؤون آسيان.. بؤرة النمو» في مسعى لإظهار آمال الكتلة وجهودها في أن تصبح المركز والقوة الدافعة وراء التنمية العالمية.

وأكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي يتولى رئاسة رابطة «آسيان» هذا العام وجود إمكانات هائلة لمنطقة جنوب شرق آسيا التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي نحو 650 مليون نسمة وتتفوق على المتوسط العالمي من حيث النمو الاقتصادي، داعياً الدول الأعضاء إلى الاتحاد من حيث القوة الإنتاجية لجعل جنوب شرق آسيا مركزاً للنمو العالمي.

ويجتمع قادة رابطة «آسيان» المكونة من 10 دول إلى جانب وزراء الشؤون الخارجية والتجارة والأمن القومي في مجموعة واسعة من الاجتماعات على مدى 3 أيام حيث من المتوقع أن يناقشوا جهود التكامل الاقتصادي وسبل تعزيز المكانة العالمية للرابطة وسط مشهد أمني جيوسياسي متدهور.