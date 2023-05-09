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أوكرانيا تصدر بياناً بشأن الوضع الميداني في شرق البلاد

آثار اشتباكات في باخموت
10 مايو 2023 00:41

أصدرت أوكرانيا، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الوضع الميداني والعسكري في شرق البلاد.
وقالت كييف، إن الاشتباكات والمعارك بين قوات روسية وأوكرانية استمرت هناك.
وتركزت المواجهات مجدداً في مدينة باخموت التي تشهد قتالا عنيفا منذ أشهر، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها المسائي عن الوضع الميداني.
بالإضافة إلى باخموت، تقدمت القوات الروسية بالقرب من ليمان وأفدييفكا ومارينكا.
وقال التقرير إنه، بشكل إجمالي، تم صد نحو 30 هجوماً هناك خلال الساعات القليلة الماضية.
وتدخلت القوات الجوية الأوكرانية في القتال على مدى اليوم وأطلقت نيرانها على تجمعات القوات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي، بحسب كييف.

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المصدر: د ب أ
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اشتباكات
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