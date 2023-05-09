الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تعلن استئناف تنفيذ اتفاقية الحبوب

الأمم المتحدة تعلن استئناف تنفيذ اتفاقية الحبوب
10 مايو 2023 01:35

الأمم المتحدة (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: الأزمة السودانية تدفع 700 ألف للنزوح
ليبيا.. «6+6» تستمع لملاحظات «مفوضية الانتخابات» لإعداد القوانين
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قالت الأمم المتحدة إن تفتيش السفن المحملة بصادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود استؤنف أمس بعد توقفه ليومين.وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق في يوليو للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويشكل مسؤولون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة مركز تنسيق مشترك في إسطنبول مهمته تنفيذ هذا الاتفاق.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: «أكدت لجنة التنسيق المشتركة استئناف عمليات التفتيش اليوم على السفن المتجهة للخارج».
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من الأطراف الأربعة في إسطنبول هذا الأسبوع لإجراء محادثات. وقالت روسيا إنها لن تمدد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو ما لم يتم تلبية قائمة مطالب لإزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة. 
ووصف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس، المناقشات قبل الاجتماع المزمع يومي الأربعاء والخميس بأنها «إيجابية».
وقال أكار لقناة خبر ترك «سنعمل على مواصلة صفقة الحبوب في 18 مايو دون السماح بتعليقها أو وقفها».
إلى ذلك، أعلن وزير الزراعة الأوكراني أمس أن بلاده تملك طرقاً بديلة لنقل الحبوب إذا لم تمدد اتفاقية البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو، وأن أوكرانيا لن تعتبر ذلك «احتمالاً مروعاً».
ونقلت وزارة الزراعة عن الوزير ميكولا سولسكي قوله في وقت متأخر من أمس الأول «لا نتصور أي احتمال مروع لأسباب كثيرة، لقد أظهر المزارعون والتجار الأوكرانيون أنهم يستطيعون فعل الكثير، ويمكن فتح طرق تصدير كثيرة».

الأمم المتحدة
الحبوب
صادرات الحبوب
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
أزمة الغذاء
أزمة الغذاء العالمية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©