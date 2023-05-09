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محادثات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل الأحد

محادثات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل الأحد
10 مايو 2023 01:34

بروكسل (وكالات)

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يُجري رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محادثات في بروكسل الأحد القادم، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حداً للتوترات بين البلدين.
ويستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، باشينيان وعلييف، في إطار المساعي لتعزيز الاستقرار وتطبيع العلاقات بين البلدين، وفق بيان أمس الأول.
ويأتي الاجتماع المرتقب في بروكسل بعد تأكيد الولايات المتحدة تحقيق «تقدّم ملموس» نحو اتفاق سلام يضع حداً للنزاع الدائر حول منطقة ناغورني قره باغ خلال محادثات أجراها وزيرا خارجية البلدين في واشنطن الأسبوع الماضي.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن باشينيان وعلييف وافقا على أن يلتقيا معاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على هامش قمة أوروبية ستستضيفها في مولدافيا في الأول من يونيو.
إلى ذلك التزما بعقد اجتماعات في بروكسل «كلما دعت الحاجة لمعالجة التطورات الميدانية».

أرمينيا
أذربيجان
بروكسل
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