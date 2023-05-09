سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية.

وكانت المملكة أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أنها ستعاود فتح بعثتها الدبلوماسية في سوريا بعد أكثر من عشر سنوات من إغلاقها.

تأتي هاتان الخطوتان بعد يومين من إعادة جامعة الدول العربية سوريا إلى عضويتها.

كانت جامعة الدول العربية قررت، الأحد، عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة بعد تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات.

وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة سوريا في «اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها» سيسري على الفور بينما دعا أيضاً إلى حل يشمل اللاجئين في الدول المجاورة.