الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

العاصمة السعودية رياض
10 مايو 2023 00:35

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية.
وكانت المملكة أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أنها ستعاود فتح بعثتها الدبلوماسية في سوريا بعد أكثر من عشر سنوات من إغلاقها.
تأتي هاتان الخطوتان بعد يومين من إعادة جامعة الدول العربية سوريا إلى عضويتها.
كانت جامعة الدول العربية قررت، الأحد، عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة بعد تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات.
وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة سوريا في «اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها» سيسري على الفور بينما دعا أيضاً إلى حل يشمل اللاجئين في الدول المجاورة.

أخبار ذات صلة
العليمي يبحث مع السفير السعودي جهود المملكة لتجديد الهدنة باليمن
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
المصدر: وكالات
سوريا
بعثة دبلوماسية
استئناف العمل
السعودية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©