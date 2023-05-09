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السعودية تحدد الهدف من محادثات السودان

دخان يتصاعد فوق الخرطوم
10 مايو 2023 00:10

قالت وزارة الخارجية السعودية إن المحادثات الخاصة بالوضع في السودان تهدف إلى التوصل إلى «وقف إطلاق نار بناء قصير المدى»، بحسب ما أفاد به تلفزيون «الإخبارية السعودي» الثلاثاء.
وبدأت يوم السبت في مدينة جدة السعودية محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة سعودية-أميركية.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أن محادثات جدة تعمل على تمديد وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار الحكم الديمقراطي المدني.
وأفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن التصعيد العسكري في السودان تسبب حتى الآن بتشريد أكثر من 700 ألف شخص.
منذ اندلاع التصعيد في 15 أبريل الماضي، تشهد العاصمة السودانية الخرطوم إطلاق نار واشتباكات لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
وأسفر التصعيد، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، عن 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح بحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، كما دفع مئات الآلاف إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى البلدان المجاورة.

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المصدر: وكالات
السودان
محادثات
وقف إطلاق النار
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