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هيئة محلفين تصدر قرارها بشأن اعتداء ترامب على كاتبة

الكاتبة إي. جين كارول بعد خروجها من المحكمة
9 مايو 2023 23:48

قالت هيئة محلفين أميركية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الكاتبة إي. جين كارول في تسعينيات القرن الماضي، ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.
وقررت الهيئة، المؤلفة من تسعة قضاة في إحدى محاكم مانهاتن الاتحادية، إلزام الرئيس السابق بدفع نحو خمسة ملايين دولار أميركي على سبيل التعويض.
ورفض المحلفون نفي ترامب اعتداءه على كارول وحكمت لصالحها.
ورفعت كارول (79 عاماً)، العام الماضي، دعوى ضد ترامب تتهمه فيها بالاعتداء عليها في متجر يقع في الجادة الخامسة في حي مانهاتن في 1996.
كذلك تتّهم كارول، ترامب بالتشهير بها باتّهامه لها بالكذب بعدما عمدت إلى كشف القضية علناً في عام 2019.
وكشفت كارول للمرة الأولى القضية في مقتطفات من كتاب ألفته. وردّ ترامب، في حينه، قائلاً إنه لم يلتقها على الإطلاق وإنها «تكذب بالكامل».
وقالت كارول، أمام المحكمة المدنية التي بدأت جلساتها قبل أسبوعين، إن الحادثة ولدت لديها شعوراً بـ«العار».
وأضافت أنها انتظرت أكثر من 20 عاماً لتكشف عن الحادثة لأنها كانت «خائفة» من ترامب.
تأتي القرار في وقت يسعى فيه الرئيس السابق (2017-2021)، البالغ 76 عاماً، إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، لكنه يواجه دعاوى قضائية متزايدة.
في أوائل أبريل الماضي، وجّهت لترامب رسمياً 34 تهمة احتيال محاسبية وضريبية تتعلق بمدفوعات للتستر على قضايا عدة.
ومن أبرز القضايا، التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، إضافة إلى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
اعتداء
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