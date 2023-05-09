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الإمارات تدين مقتل فلسطينيين في غزة

تصاعد أعمدة الدخان إثر قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة (رويترز)
9 مايو 2023 23:39

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)
أدانت دولة الإمارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وفي هذه الأثناء، دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر اليوم  الأربعاء، لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة، حسبما أفادت شهد مطر المتحدثة باسم بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة.
من جهته، طالب مجلس التعاون الخليجي، أمس، المجتمعَ الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. 
وأدان الأمينُ العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان، التصعيدَ الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة. 
وعبّر البديوي عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، مطالباً المجتمعَ الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الممارسات التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية. 
وجدّد البديوي تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 
من جهته، أبدى الاتحاد الأوروبي، أمس، قلقاً بالغاً إزاء التصعيد في قطاع غزة، في أعقاب غارات جوية إسرائيلية على القطاع، أسفرت عن مقتل 15 فلسطينياً على الأقل، وسط تحركات مكثفة لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وعبر الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال في القصف على غزة، داعياً لاحترام القانون الإنساني الدولي، وحض جميع الأطراف على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
ودانت مصر التصعيد الإسرائيلي، ممثلاً في قصف قطاع غزة، وحذرت من أن الاعتداءات قد تؤجج «الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة» وتقوّض جهود تحقيق التهدئة، وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة.
وأفادت تقارير إخبارية بأن الحكومة الإسرائيلية تجري محادثات مع مصر لمنع التصعيد في غزة. 
بدورها، دانت وزارة الخارجية الأردنية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف التصعيد.
وقال المجالي، إن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.
كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
جهود أممية لخفض التصعيد
أعلن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أمس، أنه يجري اتصالات لتجنب صراع أوسع في غزة، عقب غارات جوية إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل 15 فلسطينياً. وجدد وينسلاند، في بيان، إدانته مقتل المدنيين، ودعوته ‏جميع المعنيين إلى ضبط النفس، مشيراً إلى أنه منخرط بشكل كامل في اتصالات لمحاولة لتجنب صراع أوسع.

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