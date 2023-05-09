روسيا تعلق على الضربات الصاروخية ضد أوكرانيا خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها ضربت بنجاح عملية إعادة الإمداد العسكري الأوكراني في ضرباتها الصاروخية في الليلة الماضية.

وأطلقت القوات الروسية 25 صاروخاً على أوكرانيا، عشية الاحتفال الروسي بذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، وذلك على الرغم من اعتراض 23 صاروخاً، وفقاً لسلاح الجو الأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف في موسكو، اليوم الثلاثاء «لقد تحقق الهدف من الضربة. تم ضرب كل الأهداف المحددة».

وقال إنه تم قصف قوات الاحتياط الأوكرانية ومخازن الذخيرة بأسلحة عالية الدقة.

وتسبب حطام الصواريخ في وقوع أضرار بكييف ومنطقتي دنيبروبتروفسك وتشيركاسي، بحسب ما قاله مسؤولون محليون.