مظاهرات في باكستان بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق

نظمت حشود ضخمة مسيرات في مدن باكستانية كبرى، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية مزاعم بالفساد.

وقالت شيرين مزاري وزيرة حقوق الإنسان السابقة وإحدى قيادات حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية، لوسائل الإعلام، إن عضواً واحداً على الأقل من حزب خان لقي حتفه في مدينة كويتا.

نشبت الاحتجاجات بعدما تم القبض على خان من مقر المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد.

وقال محتج يدعى وسيم عبد القيوم «سنغلق البلاد بأكملها ونحتج لحين الإفراج عن خان».

وقال محتج آخر، يدعي حاجي شفيق جادون إنهم (الحكومة) لا يدركون قوة الحشود. واستهدف المحتجون منشآت ومبان عسكرية بصورة خاصة في مدن عدة. واقتحم المحتجون نادي خدمات وخربوا المنشآت العسكرية الواقعة في مدينة لاهور شرقي البلاد.

كما اقتحم محتجون بوابة مقر المنطقة العسكرية في مدينة راوالبندي القربية من العاصمة في خطوة غير مسبوقة.