بايدن يلغي شرط التطعيم ضد «كورونا» على المسافرين الأجانب

ألغى الرئيس جو بايدن اليوم الثلاثاء الاشتراطات الخاصة بالتطعيم ضد «كوفيد-19» لمعظم الزوار الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة، وأنهى المتطلبات الخاصة بتطعيم الموظفين الاتحاديين والمقاولين.

وتسري أوامر بايدن اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 12 مايو مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بـ«كوفيد».

ولم يتم تطبيق قواعد إدارة بايدن التي فُرضت في سبتمبر 2021، والتي تتطلب تطعيم حوالي 3.5 مليون موظف ومقاول اتحادي أو مواجهة الفصل أو الإجراءات التأديبية، لما يزيد على عام بعد سلسلة من الأحكام القضائية.

وأعلن البيت الأبيض في الأسبوع الماضي عن الخطة لإنهاء القيود على الصحة العامة.