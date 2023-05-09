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من برلين.. وزير خارجية الصين يعلن استمرار التعاون مع روسيا

وزير الخارجية الصيني تشين جانج
9 مايو 2023 21:11

صرح وزير الخارجية الصيني تشين جانج بأن بلاده لا تزال تعول على العلاقات الاقتصادية مع روسيا رغم أزمة أوكرانيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير الصيني مع نظيرته الألمانية انالينا بيربوك في برلين اليوم الثلاثاء؛ وقال جانج خلال المؤتمر: «هناك تبادل طبيعي وتعاون بين الشركات الصينية والروسية ولا ينبغي التشويش على هذا التبادل الطبيعي».
في الوقت نفسه، نوه جانج إلى أن بلاده بها قانون يقضي بحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق الأزمات، وقال إن هناك تعليمات بهذا الخصوص تنطبق أيضا على ما يعرف بالبضائع ثنائية الاستخدام أي التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وأغراض عسكرية.

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المصدر: وكالات
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