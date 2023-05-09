السعودية ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

رحبت السعودية، اليوم الثلاثاء، بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكدة في نفس الوقت دعمها التوصل لحل سياسي والحفاظ على أمن سوريا وانتمائها العربي.

في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن «المجلس رحب بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها».

وأكد وزير الإعلام السعودي «حرص المملكة على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي ويحقق الخير والنماء لشعبها.

كانت جامعة الدول العربية قررت، الأحد، عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة بعد تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات».

وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة سوريا في «اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها» سيسري على الفور بينما دعا أيضا إلى حل يشمل اللاجئين في الدول المجاورة.