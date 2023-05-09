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بريطانيا تعلّق على هجوم أوكرانيا المضاد المنتظر

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب دونيتسك
9 مايو 2023 20:40

علّقت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على الهجوم الأوكراني المنتظر الذي تلوح به كييف في مواجهة روسيا.
وأبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي حذرًا، قائلاً إن الهجوم قد لا يكون "حاسمًا".
أثناء زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، طالب الوزير البريطاني مرة أخرى بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا لمساعدتها في أزمتها الحالية، لكنه حذر من أي توقعات غير واقعية حيال الهجوم.
وصرح لمركز الأبحاث Atlantic Council بأن الأوكرانيين "أثبتوا فاعلية كبرى في الدفاع عن بلادهم، لكن يجب الاعتراف بأنه قد لا يكون هناك اختراق بسيط وسريع وحاسم".
وأضاف "علينا أن نكون واقعيين. هذا هو العالم الحقيقي وليس فيلما هوليووديا".
وتستعد كييف، منذ أشهر، لشن هجوم "في الربيع" واسع النطاق ضد القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا. وللقيام بذلك، طلبت مزيدا من المساعدات العسكرية من الغربيين.
بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير 2022. 

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
هجوم مضاد
القوات الروسية
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