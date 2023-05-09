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الصين تواصل الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية

وزير خارجية الصين تشين قانغ ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي
9 مايو 2023 19:52

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، اليوم الثلاثاء، إن بكين تحافظ على خطوط الاتصال مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة في أوكرانيا، ومن بينها ألمانيا، وذلك في مسعى لوقف لإطلاق النار.
وأفاد تشين، خلال زيارة إلى برلين وإلى جانبه نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بأن "الصين، بصفتها واحدة من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودولة كبرى تتحلى بالمسؤولية، لن تكتفي بالوقوف في موقف المتفرج ولن تصب الزيت على النار".
وعلق تشين على اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي بإدراج بعض الشركات الصينية على القائمة السوداء ضمن حزمة عقوبات جديدة على روسيا قائلاً إن بكين "تعارض بشدة استخدام بعض الدول لقوانين مزعومة لفرض ولاية قضائية واسعة النطاق وعقوبات أحادية على دول أخرى من بينها الصين".
وأضاف "ستتخذ الصين إجراءات ضرورية وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها".
واقترحت المفوضية الأوروبية إدراج شركات صينية على القائمة السوداء جراء تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
وقالت بيربوك إن المفاوضات بخصوص العقوبات الجديدة ما زالت مستمرة، لكن من المهم بشكل عام منع شركات روسية "من الحصول على المنتجات ذات الصلة" بالأزمة.

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المصدر: وكالات
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عقوبات اقتصادية
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