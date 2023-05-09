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فون دير لاين تبحث مواضيع عدة في أوكرانيا

فون دير لاين تجري مباحثات مع الرئيس الأوكراني
9 مايو 2023 19:06

بحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، في كييف مواضيع عدة تهم أوكرانيا.والتقت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأكد زيلينسكي أنه ناقش مع فون دير لاين، خلال المحادثات، مسائل الدفاع والعقوبات المفروضة على روسيا واندماج أوكرانيا مع أوروبا.
وقال، في مؤتمر صحفي مشترك معها، إن الطرفين يبذلان جهوداً «من أجل أوروبا موحدة ومن أجل الأمن والسلام».

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تتزامن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية كذلك مع احتفال الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا، الذي قررت أوكرانيا أمس الاثنين الاحتفال به في التاسع من مايو من كل عام، مما يؤكد طموحها للانضمام إلى المؤسسات الغربية بعد التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي في أعقاب الأزمة الحالية.
ورحبت فون دير لاين بقرار زيلينسكي.
وكتبت، على موقع تويتر، أنه «شيء رائع أن أعود إلى كييف حيث يتم الدفاع عن القيم التي نعتز بها كل يوم».
وأضافت «أوكرانيا في خط المواجهة للدفاع عن كل ما نعتز به نحن الأوروبيين: حريتنا وديمقراطيتنا وحريتنا في الفكر والتعبير».

المصدر: وكالات
أورسولا فون دير لاين
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
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