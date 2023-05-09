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الأتراك في الخارج يختتمون التصويت في انتخابات مفصلية

الأتراك في الخارج يختتمون التصويت في انتخابات مفصلية
9 مايو 2023 18:50

اختتم ملايين الأتراك الذين يعيشون في الخارج، التصويت، اليوم الثلاثاء، في انتخابات تشهد توترات كثيرة وتحوّلت إلى استفتاء على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري الأحد، الأكثر أهمية في تركيا منذ أجيال.
وتُظهر استطلاعات الرأي أنّ أردوغان يخوض معركة متقاربة مع منافسه كمال كيليتشدار أوغلو وتحالفه القوي المكوّن من ستة أحزاب تعكس الانقسام الثقافي والسياسي في تركيا.
وأُدليت الأصوات الأولى من قبل الأتراك الذين انتقلوا من المقاطعات الأفقر إلى أوروبا الغربية على مدى عقود، في ظلّ خططٍ تهدف إلى مكافحة نقص اليد العاملة في القارة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ويشكّل هؤلاء 3.4 مليون ناخب من مجموع الناخبين المسجّلين في تركيا والبالغ عددهم 64,1 مليون ناخب، كما يميلون إلى دعم المرشّحين الأكثر محافظة.
وأفيد بأنّ نسبة المشاركة الرسمية الثلاثاء في صباح اليوم الأخير من التصويت في الخارج، وصلت إلى 51 في المئة - أقل بقليل من الانتخابات السابقة، الأمر الذي يعدّ مصدر قلق محتمل لأردوغان.
ونظّم أردوغان تجمّعاً لعرض قوته في إسطنبول الأحد، استقطب مئات الآلاف من مناصريه المتحمّسين.
كذلك، أعلن زيادة جديدة بنسبة 45 في المئة في أجور 700 ألف موظف حكومي الثلاثاء، هي الأحدث في سلسلة طويلة من إعلانات مماثلة خلال حملته الانتخابية.

 

 

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المصدر: وكالات
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