أميركا تخشى تدفق مهاجرين مع انتهاء سريان قيود «كورونا»

تستعد الولايات المتحدة لوصول آلاف المهاجرين هذا الأسبوع الى حدودها الجنوبية مع انقضاء مهلة قواعد تعود إلى فترة انتشار «كوفيد» جعلت طلب اللجوء عند الحدود أمراً مستحيلاً، وكانت تتيح طرد المهاجرين الى المكسيك.

باستثناء حصول تطور في آخر لحظة، فإن هذا الإجراء المعروف باسم «Title 42» سينتهي الخميس عند الساعة 23,59 بتوقيت واشنطن.

تخشى حكومة الرئيس جو بايدن تدفق آلاف المهاجرين فيما المدن الحدودية تشهد ضغوطاً.

في تكساس، أعلنت بلديات إل باسو وبراونزفيل ولاريدو حالة الطوارئ في إطار جهودها للتعامل مع مئات الأشخاص ومعظمهم من أميركا اللاتينية وبعضهم من الصين وروسيا وتركيا، موجودين هناك أساساً.

في إل باسو، ينام مئات الأشخاص في الشوارع ويحتمون من أشعة الشمس بواسطة ملاءات أو يستلقون على صناديق كرتونية فيما الأطفال يتسولون.

يتوقع رئيس البلدية أوسكار ليسير مواجهة موجة من «12 ألفاً إلى 15 ألف شخص» في نهاية الأسبوع، إذ إن ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر ينتظرون في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية المجاورة بحسب آخر إحصاء أجراه مكتبه فيما يرتقب أن يصل آخرون إلى الحدود في الأيام المقبلة.

وكان هذا الإجراء تم تفعيله في 2020 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من أجل مكافحة وباء «كوفيد-19»، وقام خلفه الرئيس جو بايدن بتمديده.