لأول مرة منذ 12 عاماً.. وزير خارجية تركيا سيلتقي نظيره السوري

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجيتها سيعقد، غداً الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري عام 2011.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن الطرفين «سيتبادلان وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، ويناقشان قضايا إنسانية ... والعودة الطوعية والآمنة والكريمة لطالبي اللجوء».

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الاثنين، إن الاجتماع سيتركّز حول الملف السوري وسيتناول أيضاً تشكيل الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بشكل آمن. وشدد على ضرورة أن يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم بشكل «آمن وإنساني وعلى دفعات، ووفق خطة معينة».



