روسيا تحتفل بالذكرى الـ78 لعيد النصر

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى(1941-1945). حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعراض المركزي الذي انطلق عند الساعة العاشرة صباحاً في الساحة الحمراء مع عدد من الرؤساء الدول. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له قدامى المحاربين والمواطنين الروس بيوم النصر. يشارك في الاستعراض العسكري أكثر من عشرة آلاف فرد و125 قطعة من المعدات، ومن المتوقع أن تكون بينها مدرعات من طرازي «تيغر» و«تايفون-أو»، ومنظومات صواريخ «إس-400» للدفاع الجوي، وناقلات جنود مدرعة «بي تي إر -82 آ»، وصواريخ عملياتية تكتيكية «أسكندر-إم»، ومنظومات صواريخ أرضية متنقلة «يارس»، وكذلك ناقلات جند مدرعة جديدة من طراز «بوميرانغ». وتختتم الاحتفالات، بإطلاق الألعاب النارية في المساء والتي تزين سماء العاصمة موسكو وعموم روسيا.