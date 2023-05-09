الجامعة العربية تقرر أن يكون الإعلام البيئي موضوع جائزة التميز العربي لهذا العام

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أنه تقرر أن يكون الإعلام البيئي هو موضوع جائزة التميز العربي لهذا العام.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في افتتاح الاجتماع الثاني للدورة السابعة للجنة التميز للإعلام العربي التي تضم خبراء من الدول العربية، مكلفين بالنظر في الترشيحات للجائزة التي وردت للجنة من الدول العربية الأعضاء في الجامعة.

قال: إن اختيار هذا الموضوع يأتي في ظل صعود الاهتمام بالبعد البيئي وبهدف نشر الثقافة البيئية في المنطقة، مشيراً إلى استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 وكذلك استضافة المغرب للمؤتمر في عام 2016، واستعداد الإمارات لاستضافة النسخة القادمة للمؤتمر نوفمبر المقبل.

وأضاف خطابي أنه انطلاقاً من المهام المسندة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بقطاع الإعلام والاتصال وفق مقتضيات النظام الداخلي لهذه اللجنة، تمت مخاطبة الجهات الإعلامية بالدول الأعضاء لتقديم الترشيحات والتي تتمحور جميعها حول موضوع «الإعلام البيئي».. مشيراً إلى أنه من المقرر تسليم الجوائز للفائزين على هامش أعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بالرباط يوم 21 يونيو 2023.

وقال: إن قطاع الإعلام والاتصال تلقى مجموعة من الترشيحات وحرص على تمديد فترة تقديم هذه الترشيحات لضمان أكبر قدر من المشاركين والذي بلغ عددها 107ترشيحات في مختلف الفئات.. الأعمال التلفزيونية 22 عملا، وفئة الأعمال الإذاعية 22 عملاً، وفئة أعمال الصحافة المكتوبة 39 عملاً، وفئة أعمال الإعلام الرقمي 15عملاً، والشخصيات والمؤسسات المرشحة للتكريم 9 أعمال. وأوضح أن جائزة التمييز الإعلامي العربي، قد تم استحداثها بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 409 الصادر في دورته الـ46 الذي عقدت في 2016، وذلك بهدف إبراز الدور البناء الذي يقوم به الإعلام العربي وتسليط الضوء على النماذج الإعلامية الإبداعية المتميزة.