غوتيريش يعرب عن تشاؤمه إزاء إحلال السلام في أوكرانيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن تشاؤمه بشأن احتمالات إحلال السلام في أوكرانيا، قائلا "للأسف من غير الممكن إجراء مفاوضات سلام في الوقت الحالي. الجانبان مقتنعان أنهما يمكنهما الفوز".

وقال إن روسيا "ليست مستعدة في الوقت الحالي للانسحاب من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف "أعتقد أن أوكرانيا لديها أمل في استعادة هذه الأراضي". مع ذلك، وصف احتمالية استخدام الأسلحة النووية "بالمنخفضة للغاية".

وقال جوتيريش "المبادرة الصينية كانت مهمة للغاية للتأكيد على أن التصعيد النووي غير مقبول".

وأوضح أنه بما أنه من غير الممكن بدء مباحثات سلام في الوقت الحالي، فإن التركيز ينصب على "إجراء حوار مع الجانبين لحل المشاكل الحقيقية".

وأشار إلى أنه خلال الأيام الجارية يتم العمل بكثافة على تمديد اتفاقية الحبوب، التي تنتهى في 18 مايو الجاري.



