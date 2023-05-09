بوتين في «يوم النصر»: الغرب يريد تدميرنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن مواطني بلاده متحدون في المعركة مع الغرب حول أوكرانيا وسوف تنتهي بالنصر، واتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بنسيان الانتصار السوفيتي على النازيين في الحرب العالمية الثانية. وقال الرئيس الروسي (70 عاما) لمحاربين قدامى وجنود احتشدوا في الميدان الأحمر خلال العرض السنوي للاحتفال بيوم النصر "لقد صارت المعارك الحاسمة من أجل مصير أمتنا دائما وطنية ومقدسة". وأضاف "إنها حرب حقيقية اندلعت مرة أخرى على وطننا". وأشاد بوتين بالجنود الروس في أوكرانيا ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل مستقبل البلاد في مواجهة دول غربية قال إنها نسيت الدور الحاسم الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في إلحاق الهزيمة بألمانيا النازية. وقال عن المشاركين في الحرب في أوكرانيا والتي يسميها الكرملين عملية عسكرية خاصة "اجتمعت الأمة كلها على دعم أبطالنا. الكل على استعداد لتقديم المساعدة ويصلي من أجلكم". وهتف بوتين "روسيا، من أجل قواتنا المسلحة الباسلة، من أجل النصر!". وعلت الهتافات في الميدان الأحمر ودوت طلقات المدفعية للتحية وردد المشاركون النشيد الوطني الروسي، ومع ذلك كان العرض محدودا وشارك فيه عدد قليل من الآليات العسكرية وغابت عنه العروض الجوية.