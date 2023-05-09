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السودان.. مقتل 604 وأكثر من 700 ألف نازح

السودان.. مقتل 604 وأكثر من 700 ألف نازح
9 مايو 2023 16:30

أدى القتال العنيف الدائر في السودان منذ منتصف ابريل الماضي إلى مقتل 604 ونزوح 700 ألف شخص داخل السودان، بحسب ما اعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 ابريل" مؤكدا "الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف" نازح.
وقال بول ديلون المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة اليوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن هناك أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان منذ بدء القتال حتى الآن. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن عدد النازحين داخل السودان بلغ نحو 340 ألفا.
وقال ديلون "يصعب جدا الآن (عليهم) الحصول على المال. أجهزة الصراف الآلي معطلة والنظام المصرفي متوقف عن العمل. يصعب الحصول على الوقود أيضا وتكلفته باهظة".
وقالت منظمة الصحة العالمية في المؤتمر نفسه إن 604 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من خمسة آلاف منذ اندلاع العنف في 15 أبريل بين طرفي القتال.

 

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المصدر: وكالات
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