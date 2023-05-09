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المستشار الألماني يعلق على «استعراض» بوتين لقوته

المستشار الألماني يعلق على «استعراض» بوتين لقوته
9 مايو 2023 15:35

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء إن "استعراض" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقوته في الساحة الحمراء يجب ألا يؤدي إلى "ترهيب" الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يبقى "حازما" في دعمه لأوكرانيا.
ويتزامن خطابه أمام البرلمان الأوروبي مع الاحتفال بيوم أوروبا لكن أيضا مع العرض العسكري السنوي في روسيا لإحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال شولتس أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "على مسافة 2200 كيلومتر من هنا، في موسكو، بوتين يستعرض جنوده ودباباته وصواريخه. دعونا لا نخاف من استعراض القوة هذا. دعونا نبقى حازمين في دعمنا لأوكرانيا أيضا. مهما طال الأمر".
وأكد أن "لا أحد منا يريد العودة إلى الأيام التي كان فيها قانون الأقوى مطبقا في أوروبا".
ودعا المستشار الألماني إلى "إصلاح وتوسيع" الاتحاد الأوروبي مع توقعات وإجراءات أكثر "جيوسياسية".
وفي حديثه، قال شولتس إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تبسيط عملية صنع القرار حول السياسة الخارجية والأمن والضرائب والوفاء بوعده لدول البلقان المجاورة بالسماح لها بالانضمام إلى الكتلة.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
المستشار الألماني
ألمانيا
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