الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سفينة مصرية تجلي المئات من السودان

رعايا تم إجلاؤهم من السودان يتفقدون وصولهم عبر القاهرة
9 مايو 2023 13:35

قال مسؤول مصري كبير ووسائل إعلام مصرية إن سفينة حربية مصرية تشارك في جهود إجلاء الفارين من النزاع في السودان وصلت إلى ميناء سفاجا المصري المطل على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء قادمة من ميناء بورتسودان وعلى متنها أكثر من 400 شخص من المصريين والأجانب.

ونقلت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر المصرية عن المحافظ عمرو حنفي قوله إن السفينة أقلت 466 شخصا من بينهم 272 مصريا و184 سودانيا وخمسة بريطانيين وثلاثة روانديين وأميركي واحد.

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا بديل عن الحوار في السودان
الأمم المتحدة: الأزمة السودانية تدفع 700 ألف للنزوح

وذكرت قناتي اكسترا نيوز والقاهرة الإخباريتين أن هذه أول سفينة مصرية تنقل عالقين من السودان.

وعبر الآلاف الحدود البرية من السودان إلى مصر منذ بدء الصراع  في السودان منتصف شهر أبريل، كما أعادت مصر مئات العالقين من مواطنيها جوا.

المصدر: وكالات
مصر
السودان
بورتسودان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©