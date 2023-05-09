سفينة مصرية تجلي المئات من السودان

قال مسؤول مصري كبير ووسائل إعلام مصرية إن سفينة حربية مصرية تشارك في جهود إجلاء الفارين من النزاع في السودان وصلت إلى ميناء سفاجا المصري المطل على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء قادمة من ميناء بورتسودان وعلى متنها أكثر من 400 شخص من المصريين والأجانب.

ونقلت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر المصرية عن المحافظ عمرو حنفي قوله إن السفينة أقلت 466 شخصا من بينهم 272 مصريا و184 سودانيا وخمسة بريطانيين وثلاثة روانديين وأميركي واحد.

وذكرت قناتي اكسترا نيوز والقاهرة الإخباريتين أن هذه أول سفينة مصرية تنقل عالقين من السودان.

وعبر الآلاف الحدود البرية من السودان إلى مصر منذ بدء الصراع في السودان منتصف شهر أبريل، كما أعادت مصر مئات العالقين من مواطنيها جوا.



