الملك تشارلز يوجه كلمة للبريطانيين في ختام احتفالات تتويجه
الملك تشارلز
9 مايو 2023 08:11
توّجه الملك تشارلز، بالشكر إلى البريطانيين مؤكدا أن دعمهم له هو "أجمل هدية تتويج"، وذلك في ختام مراسم احتفالية استمرّت ثلاثة أيام.
وجاء في رسالة مكتوبة وجّهها الملك "معرفة أننا نحظى بدعمكم وتشجيعكم وأن نشهد اللطف الذي أبديتموه بشتى الطرق هو أجمل هدية تلقيناها في التتويج"، مشيرا إلى أنه يتعهّد "تكريس حياته لخدمة شعب المملكة المتحدة والكومنولث".
بعد يومين من الاحتفالات، بدأت السبت بالتتويج في وستمنستر آبي ثم بالاحتفالات الأحد مع آلاف مآدب الغداء بين الجيران وحفل موسيقي كبير، خُصص الاثنين للأعمال التطوعية وأعلن يوم عطلة رسمية.
ونفّذت أكثر من 1500 جمعية مئات آلاف الأعمال التطوعية وقد شارك ولي العهد الأمير وليام وزوجته كايت وأولادهما الثلاثة جورج وشارلوت ولويس في أعمال للكشافة في سلاو بغرب لندن.
وبعد ثمانية أشهر على اعتلائه العرش عقب وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية، توّج تشارلز الثالث السبت في ويستمنستر آبي خلال مراسم مهيبة تعود الى ألف عام من التاريخ والتقاليد أمام حوالى 2300 مدعو، وبعد ذلك توجت زوجته كاميلا ملكة.
وأقيمت مراسم التتويج للمرة الأولى منذ 70 عاما، اذ تعود نسختها الأخيرة الى عام 1953 حين اعتلت والدة تشارلز إليزابيت الثانية العرش.